Рубен Кастро оголосив про завершення кар'єри у віці 42 років, інформує Marca. Він є найкращим бомбардиром в історії Бетіса - на його рахунку 147 голів за "зелено-білих". Крім цього Кастро є гравцем із найбільшою кількістю голів у Першому і Другому іспанських дивізіонах (288) після Ліонеля Мессі (474) і Кріштіану Роналду (311).

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Кастро зіграв майже 800 матчів у професійній кар'єрі у складі таких клубів, як Лас-Пальмас, Депортіво, Альбасете, Уеска, Райо Вальєкано, Бетіс, Гуйчжоу Чжічен (Китай), Картахена і Малага. У своєму прощальному листі Рубен особливо тепло подякував двом колишнім наставникам, Пепе Мелю і Хорхе Моліні.

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