Український голкіпер наразі рідко потрапляє у стартовий склад "вершкових". Наставник Реала віддає перевагу Тібо Куртуа, який і є основним воротарем команди. На прес-конференції перед матчем проти Жирони Анчелотті неоднозначно висловився щодо того, чи зможе зіграти Лунін.

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"Ми розглядаємо ймовірність, що він гратиме, але Куртуа в порядку. Але Лунін буде грати", – сказав тренер "вершкових".

Зауважимо, що відповідь Анчелотті не дає впевненості, що українець з'явиться в найближчому матчі в основному складі. В поточному сезоні Андрій мав більше ігрового часу, ніж зазвичай, адже Тібо Куртуа кілька разів отримував пошкодження. Загалом він зіграв в 11 матчах у всіх турнірах.



Нагадаємо, що Реал зіграє проти Жирони, в якій виступає український вінгер Віктор Циганков, в рамках 31 туру Ла Ліги. Матч заплановано на 25 квітня, початок гри о 20:30 за київським часом.

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