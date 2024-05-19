Наставник ПСЖ Луїс Енріке визначився із заявкою команди на останній матч цього сезону в чемпіонаті Франції.

Наставник ПСЖ вирішив проігнорувати Кіліана Мбаппе на матч проти Метца, який завершить для парижан сезон у Лізі 1. Цікаво, що місце у заявці отримав молодший брат, Ітан Мбаппе.

"Стіни тремтіли": Мбаппе посварився з президентом ПСЖ перед матчем із Тулузою – клуб випустив спростування

Зазначимо, що зірковий француз – не єдиний лідер парижан, який пропустить гру. Також у заявці відсутні Доннарумма, Маркіньйос, Дембеле, Вітінья.

До слова, ПСЖ вже давно гарантував собі тріумф у Лізі 1 та чекає на фінал Кубка Франції, який відбудеться 25 травня, а суперником стане Ліон.

ПСЖ без Мбаппе обіграв претендента на ЛЧ завдяки перфомансу нової зірки, Марсель поступився середняку: Ліга 1