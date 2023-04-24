Украинский голкипер в данное время редко попадает в стартовый состав "сливочных". Наставник Реала предпочитает Тибо Куртуа, который и является основным вратарем команды. На пресс-конференции перед матчем против Жироны Анчелотти неоднозначно высказался относительно того, сможет ли сыграть Лунин.

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"Мы рассматриваем вероятность, что он будет играть, но Куртуа в порядке. Но Лунин будет играть", – сказал тренер "сливочных".

Отметим, что ответ Анчелотти не дает уверенности, что украинец появится в ближайшем матче в основном составе. В текущем сезоне у Андрея было больше игрового времени, чем обычно, ведь Тибо Куртуа несколько раз получал повреждения. В общей сложности он сыграл в 11 матчах во всех турнирах.



Напомним, что Реал сыграет против Жироны, в которой выступает украинский вингер Виктор Цыганков, в рамках 31-го тура Ла Лиги. Матч запланирован на 25 апреля, начало игры в 20:30 по киевскому времени.

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