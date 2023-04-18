"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як мадридський Реал здобув чергову звитягу над Челсі й вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Челсі провалив матч у Мадриді, згорівши з рахунком 0:2 без особливих шансів. Та і загалом результати лондонців були жахливими – після повернення Френка Лемпарда вони програли усі три матчі з рахунком 1:5. Причому поразки були тактичними. Загальна ж безвиграшна серія "пенсіонерів" становила аж сім поєдинків.

Саме з таким бекграундом англійці мали камбечити з Реалом. Фаворит був очевидним – відкритим було тільки питання щодо підсумкового результату.

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Карло Анчелотті не став нічого вигадувати, випустивши склад із першого матчу проти Челсі. Френк Лемпард же змушений був вдатись до замін. Травмованого Кулібалі у центрі оборони замінив Чалоба, а замість дискваліфікованого Чілвелла вийшов Кукурелья.

Крім того, в атаці замість Феліша й Стерлінга з'явились Хаверц і Галлахер. Схема лондонців при цьому не змінювалась – це були ті ж 3-5-2, однак поява Галлахера явно натякала на бажання посилити контроль у центрі. Мудрик залишився у запасі.

Перший тайм виявився неоднорідним для "вершкових", однак точно його не можна занести в актив. Хоча починалося все непогано – Реал контролював рух м'яча, інтенсивно пресингував, та впевнено виходив з-під тиску. Дані чесноти вилилась у момент на 19-й хвилині, коли Родріго увірвався на правий край штрафного та пробив у ближню стійку!

Втім, ще до цього епізоду "вершкові" почали відчувати проблеми. Пресинг Челсі все частіше почав виливатись у помилки на власній половині, а поступово намітилась і вразливість на лівому фланзі оборони. Лондонці почали користуватись вільними зонами за Вінісіусом і тиснули на непрофільного фулбека Камавінгу – там постійно відкривався Джеймс, який виконував простріли.

Ближче до перерви Реал взагалі почав притискатись на власну третину, а Вінісіусу дедалі частіше доводилось допомагати позаду. Не можна сказати, що в такому режимі гості мали якісь критичні проблеми, але після удару Родріго Мадрид створив лише одну небезпечну атаку – Вінісіус обігрався з Родріго, увійшов у штрафний і з гострого кута пробив у Кепу.

Челсі гідно виглядав у першому таймі. Команда демонструвала тактичну цілісність. У попередніх поєдинках висмикування центрхавів не підтримувались підійманням оборони і навпаки, однак у матчі-відповіді з Реалом синергія відчувалась.

Втім, деякі тактичні аналітики критикували Лемпарда за обережність – "пенсіонери" не йшли у агресивний пресинг, обмежуючись підтисканнями Камавінги й зустрічаючи Мадрид у середньому блоці. Особливу увагу приділяли Кроосу. Ефективність подібної тактики була неоднозначною, але відсутність моментів у суперника та успішність переведень на Джеймса давали англійцям надію.

Не вистачало тільки гостроти на чужій третині. Тим не менш, господарі створили дві гольових нагоди. Вперше відкрити рахунок вони могли на 12-й хвилині, коли Хаверц скинув простріл від Джеймса під удар Канте – Нголо пробивав метрів з 14-ти, але вийшло неточно! У компенсований же час черговий крос від Ріса на лівому краю штрафного прийняв Кукурелья.

Іспанець опинився прямо перед Куртуа у шести метрах від воріт. Втім, його удар потягнув Куртуа! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Рахунок змушував Челсі ризикувати в другому таймі, однак Френк Лемпард обійшовся без замін (а от Анчелотті зняв травмованого Алабу й випустив Рюдігера). І вже за шість хвилин по перерві "пенсіонери" могли виходити уперед. Знову спрацював крос з правого флангу.

Цього разу подавав Хаверц. Мілітао невдало скинув м'яч на Галлахера, а Конор відкинув його під удар Канте. Нголо стріляв з меж карного майданчика, але внаслідок рикошету сфера пролетіла повз ворота! Такий старт дав надію на камбек.

На жаль для фанів "синіх", даний епізод не вилився у якийсь серйозний тиск. Реал мав невеличкі проблеми з просуванням м'яча, але вони аж ніяк не були критичними. Челсі гальмував виходи мадридців, але не руйнував – за що й розплатився на 58-й хвилині. Родріго обійшов Чалобу на фланзі, влетів у штрафний і обігрався з Вінісіусом, розстрілявши ворота з 11-ти метрів. 0:1!

Це був вирок. Челсі тільки для переведення гри в овертайми треба було забивати тричі. Френк Лемпард лише після пропущеного м'яча почав ризикувати, виконавши потрійну заміну – хоча її довелося чекати дев'ять хвилин. Замість Галлахера, Енцо й Кукурельї на полі з'явились Феліш, Стерлінг і Мудрик. Трохи згодом Маунт замінив Хаверца.

Дані перестановки аж ніяк не допомогли. Найцікавішими хайлайтами Челсі в останні 25 хвилин стали крутий прохід Феліша з неточним пасом та красива дія від Мудрика. Михайло на лівому куті штрафного одним рухом відклеївся від двох опонентів, щоб вистрілити по горобцях. На 83-й хвилині українець підхопив відскок і пробив низом з лівого краю штрафного – вийшло точно в руки Куртуа.

Жоау виділявся своєю позиційною роботою, підхоплюючи м'яч у вільних зонах після відбирань. Мудрик теж не відставав, непогано атакуючи глибину – коли була змога. Наприкінці зустрічі він навіть вийшов віч-на-віч з Куртуа, але пробив повз ближній кут (і заліз в офсайд).

Реал же після забитого гола задихав, почавши з легкість просувати м'яч крізь лінії й активно комбінуючи. Хоча загальне враження було таким, ніби команда працює упівсили. Це помітив і Карло Анчелотті, який на 70-х хвилинах зняв з пробігу Бензема та Крооса. На полі з'явились Кроос та Себальйос.

Саме заміни Карло добили Челсі на 80-й хвилині. Рюдігер перевів сферу на Себальйоса, той віддав по флангу на Вінісіуса, а Жуніор викотив передачу на Вальверде. Феде ж на лінії штрафного втік від підкату Мудрика, потім легко обійшов Сілву й виконав поперечний пас – Родріго замкнув у порожні ворота.

Наприкінці зустрічі Родріго міг і хет-трик оформити, але Кепа виручив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мадрида з рахунком 2:0. Реал виходить у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23!