Ветеран "червоно-білих" нещодавно оголосив про свій відхід з клубу. Утім, через два дні після своєї заяви змінив свою думку.

Севілья офіційно оголосила про відхід тренера – він врятував клуб від провалу

Як інформує офіційний сайт Севільї, Хесус Навас підписав нову угоду з андалузцями, яка буде діяти до 31 грудня 2024 року. Від зарплатні, передбаченої контрактом, гравець відмовився і вся вона буде перераховуватися у фонд клубу. 38-річний півзахисник після завершення угоди залишиться працювати в Севільї на посаді, яку сам обере.

Навас – вихованець Севільї. Він дебютував за першу команду у сезоні 2003/04. З 2013 по 2017 роки півзахисник виступав за Манчестер Сіті, а в кампанії 2017/18 повернувся до рідного клубу. У складі Севільї він чотири рази перемагав в Лізі Європи.

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