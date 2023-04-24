Реал намагається втримати віце-чемпіона світу – мадридці збільшать зарплату та пропишуть неймовірні відступні
Реал планує значно покращити умови контракту півзахисника Едуардо Камавінги, щоб завадити конкурентам поцупити гравця.
Карло Анчелотті в захваті від гри молодого француза, який в цьому сезоні завоював місце в основному складі, витіснивши свого земляка Орельєна Чуамені. Тренер Реала підкреслював універсальність Камавінги, який здатний грати як в півзахисті, так і в обороні. "Вершкові" помічають прогрес юного гравця та хочуть зробити все, щоб захистити себе від зазіхань на нього з боку конкурентів.
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Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Реал готує покращену пропозицію для француза. Очікується, що "вершкові" значно підвищать зарплатню 20-річному хавбеку, а також пропишуть чималі відступні, які можуть становити 1 мільярд євро. Камавінга, попри інтерес з боку англійських клубів, хоче залишитися в Мадриді.
Чинна угода француза з "вершковими" розрахована до 2027 року. В поточному сезоні хавбек провів 30 матчів за Реал в Ла Лізі, відзначившись однією результативною дією. Нагадаємо, що Камавінга приєднався до мадридців влітку 2021 року. Його трансфер "вершковим" коштував близько 31 мільйона євро.
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