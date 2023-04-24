Карло Анчелотті в захваті від гри молодого француза, який в цьому сезоні завоював місце в основному складі, витіснивши свого земляка Орельєна Чуамені. Тренер Реала підкреслював універсальність Камавінги, який здатний грати як в півзахисті, так і в обороні. "Вершкові" помічають прогрес юного гравця та хочуть зробити все, щоб захистити себе від зазіхань на нього з боку конкурентів.

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Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Реал готує покращену пропозицію для француза. Очікується, що "вершкові" значно підвищать зарплатню 20-річному хавбеку, а також пропишуть чималі відступні, які можуть становити 1 мільярд євро. Камавінга, попри інтерес з боку англійських клубів, хоче залишитися в Мадриді.

Чинна угода француза з "вершковими" розрахована до 2027 року. В поточному сезоні хавбек провів 30 матчів за Реал в Ла Лізі, відзначившись однією результативною дією. Нагадаємо, що Камавінга приєднався до мадридців влітку 2021 року. Його трансфер "вершковим" коштував близько 31 мільйона євро.

Real Madrid will prepare new contract proposal for Eduardo Camavinga in the next months. Salary will be improved; he only wants to stay despite Premier League clubs links. ️️ #RealMadrid



The plan is to include higher release clause, to be discussed soon; it could be €1B. pic.twitter.com/oouMqHGLgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2023

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