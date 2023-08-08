Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес офіційно оголосив про відхід з посади. Про це написав сам іспанець на своїй сторінці в Instagram.

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У своїй заяві Кортес зазначив, що мав на меті побудувати в Україні амбітний проект, однак через широкомасштабне вторгнення Росії його реалізація стала неможливою. Іспанський фахівець очолював жіночу збірну України з листопада 2021 року. Нинішній контракт тренера з УАФ дійсний до 31 серпня.

Варто зазначити, що УАФ поки що не оголосила ні про звільнення Кортеса, ні про наступника іспанця на чолі жіночої збірної.

Нагадаємо, до призначення головним тренером збірної України Луїс Кортес очолював жіночу команду Барселони, яка під його керівництвом виграла ЛЧ 2020/21.

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