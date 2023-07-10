Камбек Андрія Ярмоленка в Динамо надихнув пригадати, як складалася доля інших гравців збірної України, які поверталися додому, спробувавши на смак легіонерський хліб.

Поклик Батьківщини не здатні ігнорувати найзірковіші футболісти. "Футбол 24" пригадує, як наші земляки поверталися до України після спроби побудувати кар'єру в Європі.

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Головною подією цього літа стало повернення Андрія Ярмоленка в Динамо. Чинний капітан нашої збірної не зумів стати зіркою ні в Дортмунді, ні в Лондоні. Вояж в ОАЕ з самого початку сприймався як тимчасове рішення. Новий розділ в Києві Ярмоленко починає правильно. Андрій відмовився від привілеїв – не забирає 10-й номер у Шапаренка і капітанську пов'язку в Сидорчука.

Лише сезон покаже, Ярмоленко приїхав догравати чи вирішувати серйозні завдання. Викликів вистачає – і повернути Динамо чемпіонство, і спробувати поборотися за звання найкращого бомбардира чемпіонату України в історії (ще треба 25 голів). Щоб досягти успіху, Андрію доведеться змінювати традиції. Адже мало хто з гравців нашої збірної після повернення з Європи знову ставав зіркою у рідній першості. Це вдавалося лише Сергію Реброву.

Артем Кравець

Де грав за кордоном: Штутгарт, Гранада, Кайсеріспор

Де грав після повернення: Динамо

Що було далі: Коньяспор, Сакаряспор, радник президента Динамо

Людина, яка стала заручником того легендарного дубля в матчі з Валенсією. Кравець так і не зумів виправдати усі отримані аванси. Хоча шанси були – його запрошували Штутгарт і Гранада, але стабільно забивати вдавалося лише в Туреччині. Поверненням в Динамо сподівався завоювати місце в збірній України на Євро-2020. Однак Мірча Луческу на Кравця взагалі не розраховував. Потім Артем ще раз з'їздив у Туреччину, а цього літа знову опинився в Києві – став радником президента Динамо з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

Євген Селезньов

Де грав за кордоном: Кубань, Карабюкспор, Акхісар, Малага, Бурсаспор

Де грав після повернення: Шахтар, Колос, Минай

Що було далі: Завершив кар'єру

Кар'єра Селезньова цілком варта окремого міні-серіалу на Netflix. Перший легіонерський досвід був непорозумінням. Євген і сам зізнавався, що йому соромно за гру на Росії. Успішно виступав лише в Туреччині, де брав Кубок і Суперкубок, при цьому не з тамтешніми грандами. У Малазі був провал. Іншими словами це не опишеш. Зрештою, повернення в УПЛ також подарувало не найкращі емоції. Селезньов марив бомбардирським рекордом, але було більше розмов, ніж ефективних дій на полі. Довелося змиритися. Євген завершив кар'єру і вже зіграв прощальний матч. До омріяної вершини так і залишилося 7 голів...

Євген Коноплянка

Де грав за кордоном: Севілья, Шальке

Де грав після повернення: Шахтар

Що було далі: Краковія, зараз шукає новий клуб

Перебрався у Європу, коли вже було пізно змінюватися. Коноплянка не звик до нових умов, не адаптувався до вимог тренерів. Ні в Севільї, ні в Шальке ніхто навіть не думав опікати Євгена, як це робив Мирон Маркевич. Перехід у Шахтар приніс вихованцю Дніпра титул чемпіона, а більше й нічого. Коноплянка поступово втратив статус зірки й гравця збірної України. Минулий сезон відіграв за польську Краковію. Навіть там від українця чекали більшого.

Дмитро Чигринський

Де грав за кордоном: Барселона

Де грав після повернення: Шахтар, Дніпро

Що було далі: АЕК, Іонікос

Перший настільки гучний трансфер Шахтаря. Чигринський у Барселоні не зміг розбити дует центрбеків Пуйоль-Піке і вже через рік знову був у Донецьку. Далі почалися постійні проблеми зі здоров'ям, через які Дмитро грав дуже мало. Потім, здавалося, реанімував кар'єру в Дніпрі, але клуб припинив існування. Наступним пунктом призначення стала Греція, де він ставав чемпіоном і виступав ще у минулому сезоні. Зараз Дмитро шукає новий клуб, розглядаючи доволі екзотичні варіанти.

Юрій Максимов

Де грав за кордоном: Вердер, Вальдхоф, Ростов

Де грав після повернення: Борисфен, Металург (Запоріжжя)

Що було далі: завершив кар'єру

Один із найкращих українських футболістів у 90-х. Провів кілька чудових років у Вердері, апогеєм яких стала перемога в Кубку Німеччини. Саме Максимов забив єдиний гол своєї команди у фіналі проти Баварії. Загалом у тому турнірі провів 5 матчів, відзначившись 4 рази. На Батьківщину повернувся завершувати. Провів два сезони в складі середняків – Борисфена й Металурга із Запоріжжя.

Сергій Ребров

Де грав за кордоном: Тоттенхем, Фенербахче, Вест Хем

Де грав після повернення: Динамо

Що було далі: Рубін

Європейська кар'єра Реброва вийшла не дуже вдалою. Передусім це стосується Англії, адже в Туреччині таких проблем не було. Зрештою, із поверненням до Динамо Сергій Станіславович не прогадав. Легко пробився в основу, стабільно забивав (став першим у чемпіонаті України, кому підкорилася позначка у 100 м'ячів), виграв усі внутрішні трофеї, а головне – повернувся у збірну. З національною командою їздив на епохальний ЧС-2006. Завершував кар'єру в Рубіні, з яким навіть ставав чемпіоном.

Андрій Шевченко

Де грав за кордоном: Мілан, Челсі

Де грав після повернення: Динамо

Що було далі: завершив кар'єру

Найкращий український футболіст періоду Незалежності. Повернувся до Києва в 33-річному віці з багажем травм і бажанням дотягнути до Євро-2012. Перебрати на себе роль лідера Динамо не зміг, та й не намагався. Нові пошкодження, часті від'їзди до сім'ї в Лондон. Все це залишило в пам'яті не найкращі спогади про другий період в Динамо. До того ж у той час в Україні домінував Шахтар. За три сезони Шевченко виграв лише Суперкубок, просидівши той матч на лаві для запасних.