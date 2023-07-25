Унаї Мельгоса буде працювати з молодіжною збірною України у відборі на Євро-2025.

Іспанський фахівець Унаі Мельгоса призначений на посаду головного тренера молодіжної збірної України. Про це пише УАФ.

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Відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, де Комітет національних збірних команд УАФ підтримав ініціативу коуча національної збірної Сергія Реброва, призначивши тренером України U-21 саме іспанця.

Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної і наступного року паралельно з роботою в Олександрії готуватиме збірну до Олімпіади в Парижі.

Наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту, Євро-2025 (U-21), із вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження і молодші) під керівництвом Унаї Мельгоси.

Також Виконком УАФ підтримав проекти рішень, які стосуються запуску футбольних змагань сезону 2023/24 (УПЛ, ПФЛ, Кубок України, жіночі змагання, футзал, аматори, ДЮФЛ). Крім того, затверджені списки стадіонів для проведення всеукраїнських змагань УПЛ, ПФЛ та жіночих клубів у сезоні 2023/24. Усі регламенти і переліки найближчим часом оприлюднять на сайті УАФ.

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