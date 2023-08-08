Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес официально объявил об уходе с поста. Об этом написал сам испанец на своей странице в Instagram.

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В своем заявлении Кортес отметил, что преследовал цель построить в Украине амбициозный проект, однако из-за широкомасштабного вторжения России его реализация стала невозможной. Испанский специалист возглавлял женскую сборную Украины с ноября 2021 года. Нынешний контракт тренера по УАФ действителен до 31 августа.

Стоит отметить, что УАФ пока не объявила ни об уходе Кортеса, ни о преемнике испанца во главе женской сборной.

Напомним, до назначения главным тренером сборной Украины Луис Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, выигравшую под его руководством ЛЧ 2020/21.

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