У матчі 2-го туру Ліги націй підопічні Володимира Пятенка не знайшли аргументів проти Польщі (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга націй, група В3, 2-й тур

Польща – Україна – 2:1

Голи: Пайор, 22, 67 – Шматко, 80

Вилучення: Грец, 90+3

Жіноча збірна України з поразки стартувала у дебютному розіграші Ліги націй – камбеку з Сербією завадила стійка

У першому матчі дебютного розіграшу Ліги націй збірна України зазнала прикрої поразки від Сербії (1:2), продемонструвавши дуже пристойний футбол. Тож поєдинок з Польщею був більш ніж принциповим і непростим (до слова, "орлиці" у своєму поєдинку першого туру перестріляли Грецію 3:1).

Вже на старті зустрічі українки могли забивати після навісу з кутового та суперник відбився. Наші дівчата намагались високо пресингувати, але на 12-й хвилині пропустили швидку контратаку: Наталію Паділью, яка представляє німецький Кельн, розрізним пасом вивели сам на сам з Катериною Самсон і рахунок було відкрито. Радість поляків була завчасною – асистент арбітра зафіксувала офсайд, плюс голкіперка Ворскли зазнала травми у зіткненні.

В середині тайму Ева Пайор дивом не влучила у ворота, замикаючи простріл з правого флангу, однак вже за трохи реабілітувалась: після прострілу з лівого флангу від Грабовської вона скористалась помилкою Самсон, яка у падінні не дотягнулась до м'яча, і замкнула у порожні ворота. Польки продовжили домінувати, майже не дозволяючи українкам створювати щось поблизу своїх воріт.

Після відпочинку гра особливо не змінилась: атаки українок розбивались на підступах до штрафного суперника. На 57-й хвилині Паділья зважилась на дальній постріл – в руки Самсон. За трохи Лефельд завершувала розкішну комбінацію ударом головою – над поперечиною. Господарки тиснули і вже Пайор розстрілювала Самсон з близької відстані. Голкіпер Ворскли спіймала кураж, потягнувши у божевільному стрибку удар у дев'ятку від все тої ж Пайор. Однак на 67-й хвилині їй не вдалось зупинити представницю Вольфсбурга, яка відгукнулась на передачу від Матисік і головою переправила сферу у сітку.

На 80-й хвилині Шматко запалила інтригу, головою влучно замкнувши подачу зі штрафного. Наприкінці матчу українки ледь не повторили комбінацію – Петрик завершувала навіс зі стандарту. Вже у доданий час Грец зупинила вихід Глущенко сам на сам і отримала червону картку. Попри всі намагання, врятувати бодай нічию "синьо-жовтим" так і не вдалось.

Наступним нашим суперником стане збірна Греції – у спареному турі українки зіграють з Грецією. Матчі пройдуть 27-го та 31 жовтня в Іракліоні на стадіоні місцевого клубу ОФІ.

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