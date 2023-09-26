Динамо продовжує впевнену ходу в УПЛ після практично місячної перерви, зумовленої єврокубками. Столична команда, перегравши на виїзді ЛНЗ Черкаси (4:2), посідає п'яту сходинку у чемпіонаті, але за втраченими очками обходить навіть лідера турнірки – Шахтар.

"Гірники" ж вразили у Львові, ледь не програвши Руху (1:1). Більшість матчу команда ван Леувена провела у меншості через вилучення Ярослава Ракицького, який пішов у жорсткий підкат проти Іллі Квасниці. Епізод викликав бурхливе обурення з боку гравців Шахтаря і справедливу критику у бік арбітра Віталія Романова. Продовжує дивувати у цьому сезоні і Кривбас Юрія Вернидуба, впевнено перебуваючи на другій сходинці УПЛ. Про дебютний гол Бражка, гойдалки Скрипника і Ко, фіаско Ротаня і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналі "Футбол 24".