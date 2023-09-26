В матче 2-го тура Лиги наций подопечные Владимира Пятенко не нашли аргументов против Польши (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лига наций, группа В3, 2-й тур

Польша – Украина – 2:1

Голы: Пайор, 22, 67 – Шматко, 80

Удаление: Грец, 90+3

Женская сборная Украины с поражения стартовала в дебютном розыгрыше Лиги наций – камбэку с Сербией помешала стойка

В первом матче дебютного розыгрыша Лиги наций сборная Украины потерпела обидное поражение от Сербии (1:2), продемонстрировав очень приличный футбол. Поэтому поединок с Польшей был более чем принципиальным и непростым (к слову, "орлы" в своем поединке первого тура перестреляли Грецию 3:1).

Уже на старте встречи украинки могли забивать после навеса с углового, но соперник отбился. Наши девушки пытались высоко прессинговать, но на 12-й минуте пропустили быструю контратаку: Наталью Падилью, которая представляет немецкий Кельн, разрезным пасом вывели один на один с Екатериной Самсон и счет был открыт. Радость поляков была преждевременной – ассистент арбитра зафиксировала офсайд, плюс голкипер Ворсклы получила травму в столкновении.

В середине тайма Эва Пайор чудом не попала в ворота, замыкая прострел с правого фланга, однако уже вскоре реабилитировалась: после прострела с левого фланга от Грабовской она воспользовалась ошибкой Самсон, которая в падннии не дотянулась до мяча, и замкнула в пустые ворота. Польки продолжили доминировать, почти не позволяя украинкам создавать что-то вблизи своих ворот.

После отдыха игра особо не изменилась: атаки украинок разбивались на подступах к штрафной соперника. На 57-й минуте Падилья решилась на дальний выстрел – в руки Самсон. Вскоре Лефельд завершала роскошную комбинацию ударом головой – над перекладиной. Хозяйки давили и уже Пайор расстреливала Самсон с близкого расстояния. Голкипер Ворсклы поймала кураж, потащив в сумасшедшем прыжке удар в девятку от все той же Пайор. Однако на 67-й минуте ей не удалось остановить представительницу Вольфсбурга, которая точно замкнула головой навес от Матысик.

На 80-й минуте Шматко зажгла интригу, головой точно замкнув подачу со штрафного. В конце матча украинки едва не повторили комбинацию – Петрик завершала навес со стандарта. Уже в добавленное время Грец остановила выход Глущенко один на один и получила красную карточку. Несмотря на все попытки, спасти хотя бы ничью "сине-желтым" так и не удалось.

Следующим нашим соперником станет сборная Греции – в спаренном туре украинки сыграют с Грецией. Матчи пройдут 27-го и 31 октября в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ.

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