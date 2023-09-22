Ліга націй, група В3

Україна – Сербія – 1:2

Голи: Овдійчук, 20 – Чанковіч, 64, Дам'яновіч, 79

Англійська футболістка померла у 27 років – вона увійшла в історію свого клубу

Збірна України стартувала у дебютному розіграші Ліги націй серед жінок. Наші дівчата потрапили до групи В3, де поборються з командами Польщі, Сербії та Греції. Європейський відбір українки розпочали у польському містечку Старогард-Гданський під орудою нового наставника – Володимира Пятенка, а першим суперником "синьо-жовтих" стала збірна Сербії.

Апанащенко могла відкривати рахунок вже на другій хвилині, але її потужний удар по центру було заблоковано. Українки продовжили атакувати, дозволяючи суперницям лише час від часу перетинати середину поля. Сербія огризнулась проривом Дам'яновіч правим флангом і ударом з гострого кута – повз дальню стійку. Згодом Чанковіч довгим навісом намагалась вивести представницю Спортінга на побачення з Катериною Самсон, але кіпер Ворскли була першою на м'ячі. Гра пішла на зустрічних курсах і принесла Україні успіх в середині тайму: Овдійчук втекла сам на сам з голкіперкою Сербії і відкрила рахунок у матчі.

Наші дівчата регулярно розривали оборону суперника на флангах, але намагались розігрувати до вірного і втрачали моменти для удару. На 33-й хвилині українки ледь не подвоїли: Овдійчук вирізала на дальню стійку, але Калініна на мить не встигла, аби замкнути. Наприкінці тайму арбітриня зірвала вихід нашої команди сам на сам, свиснувши фол на Овдійчук. За мить вже Андрухів віддавала небезпечний пас в район одинадцятиметрової позначки під удар партнерці, але передачу заблокували.

Другий тайм розпочався з атак України, але втілити кількість у якість не вдавалось. Натомість забили сербки: Чанковіч зі штрафного низом поцілила у кут воріт. Шматко за трохи отримала шанс на стандарт з такої ж відстані, але пробила надто високо. На 75-й хвилині Овдійчук втекла від захисниць правим флангом і намагалась з гострого кута перекинути через голкіпера – не вдалось. Майже одразу Сербія вийшла вперед: Дам'яновіч головою результативно замкнула подачу з кутового. Наприкінці матчу Івановіч могла знімати питання щодо переможця, але вийшовши на побачення з Самсон пробила невлучно, залишивши Україну у грі. На 87-й хвилині українки ледь не довели до інфаркту вболівальників, поціливши у стійку. На жаль, врятувати нічию так і не вдалось.

Свій наступний поєдинок українки проведуть у вівторок, 26 вересня, проти збірної Польщі. Початок зустрічі о 19:00.