Луїс Кортес більше не є головним тренером жіночої збірної України.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про відхід Луїса Кортеса з посади головного тренера жіночої збірної України.

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Його контракт добігає кінця 31 серпня 2023 року. Комітету жіночого футболу УАФ вже підібрав заміну іспанцю – жіночу збірну України може очолити Володимир Пятенко.

Нагадаємо, до призначення головним тренером збірної України Луїс Кортес очолював жіночу команду Барселони, яка під його керівництвом виграла ЛЧ 2020/21.

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