В останньому матчі 1/8 фіналу Франція розгромила Марокко з рахунком 4:0. Героїнею стала Кадідіату Діані, яка забила гол і віддала два асисти. Дублем також відзначилася Ежені Ле Соммер. За підсумками цієї гри визначилися чвертьфінальні пари.

1/4 фіналу ЧС-2023

Іспанія – Нідерланди (04:00 за Києвом, 11 серпня, Веллінгтон)

Японія – Швеція (10:30 за Києвом, 11 серпня, Окленд)

Австралія – Франція (10:00 за Києвом, 12 серпня, Брісбен)

Англія – Колумбія (13:30 за Києвом, 12 серпня, Сідней)

В 1/8 фіналу вилетіли США, Швейцарія, Данія, Норвегія, Південна Африка, Марокко, Нігерія та Ямайка. Ще на груповому етапі сенсаційно припинили боротьбу Бразилія, Німеччина та Канада.

Нагадаємо, що турнір відбувається в Австралії та Новій Зеландії. Попередні два Мундіалі вигравала збірна США, обігруючи у фіналах Японію та Нідерланди.

ЧС-2023: Нідерланди скористалися ганебним ляпом кіперки, США вперше залишились без медалей через міліметри