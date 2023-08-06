Жіночий ЧС-2023, 1/8 фіналу

Нідерланди – ПАР – 2:0

Голи: Рорд, 9, Беренстейн, 68

Швеція – США – 0:0, 5:4 в серії пенальті

За день виступили усі три призери минулого Мундіалю. Нідерланди підтвердили намір щонайменше повторити "срібний" успіх 4-річної давнини. "Ораньє" доволі впевнено пройшли збірну ПАР.

Джилл Рорд відкрила рахунок вже на 9-й хвилині, головою заштовхавши м'яч з метра. Це четвертий гол півзахисниці Вольфсбурга на турнірі. Нідерланди подвоїли перевагу в середині другого тайму завдяки грубій помилці Кайлін Сворт. Голкіперка ПАР примудрилася пропустити легенький удар Беренстейн по центру. 2:0 – європейки крокують у чвертьфінал, де зіграють проти Іспанії.

Co tutaj się wydarzyło?!



Kaylin Swart broniła świetnie cały mecz i nagle coś takiego #FIFAWWC

Holandia - RPA 2:0 pic.twitter.com/GUjAhqBkeS — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) August 6, 2023

Центральний матч всієї стадії проводили США і Швеція – чинні чемпіони проти бронзових призерів. "Зірково-смугасті" мали величезну перевагу упродовж зустрічі, але наткнулися на стіну у вигляді Зечіри Мушовіч. Воротарка "Тре Крунур" здійснила кілька фантастичних сейвів, дотягнувши свою збірну до серії пенальті. Шведки навіть могли виграти у основний час, якби Нейер не відбила удар Якобссон на 88-й хвилині. До слова, це був перший сейв кіперки США за весь турнір!

Перші 5 спроб у лотереї були бездоганними, а от потім почалися проблеми. Команди обмінялися 2 промахами поспіль, нерви не витримали навіть у мегадосвідченої Рапіно. Додаткові спроби почала Нейер, яка впевнено переграла колегу. Ерікссон також пробила точно, а от сьомий удар американок став фатальним – Келлі О'Хара влучила у стійку. Потім сталася справжня драма, гідна екранізації. Нейер відбила постріл Хьортіг, але м'яч зрадницьки залетів за лінію на міліметри!

Ці крихти змусили збірну США вперше вилітати на стадії 1/8 фіналу ЧС і вперше повертатися додому без медалей Мундіалю. На Швецію далі чекає зустріч з грізною Японією.

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