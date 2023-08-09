Луис Кортес больше не является главным тренером женской сборной Украины.

УАФ на своем официальном сайте объявила об уходе Луиса Кортеса с поста главного тренера женской сборной Украины.

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Его контракт подходит к концу 31 августа 2023 года. Комитета женского футбола УАФ уже подобрал замену испанцу - женскую сборную Украины может возглавить Владимир Пятенко.

Напомним, до назначения главным тренером сборной Украины Луис Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, которая под его руководством выиграла ЛЧ 2020/21.

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