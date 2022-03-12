Жіночий колектив дніпрян зі синьо-жовтим стягом підтримав наших оборонців та волонтерів у час війни з російським загарбником-терористом.

"Ми, жіноча команда СК Дніпро-1, висловлюємо подяку нашим захисникам. Також хочемо подякувати волонтерам, які у цей скрутний час допомагають усім людям.

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Ми зараз об'єднались, як ніколи. Ми – вільні та незламні. Наша нація сильна духом. Борітеся – поборете. Це символ незламної боротьби. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна", – сказали представниці дніпрян.

Нагадаємо, росіяни під керівництвом диктатора Путіна сподівалися завоювати Україну за кілька днів, але ми успішно руйнуємо їхні кровожерливі плани. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями. За 16 днів Україна втратила близько 1300 захисників-героїв.

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