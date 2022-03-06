Житлобуд-1 вирішив віддати чотирьох своїх гравчинь у оренду. Дар'я Апанащенко, Юлія Шевчук, Ольга Овдійчук та Любов Шматко виступатимуть за турецький Фомгет до завершення війни в Україні, інформує телеграм-канал Жіночий футбол України УАФ.

Тренер жіночої збірної України шукає варіанти вивезти своїх підопічних з країни

Житлобуд-1 завершив першу половину сезону на другій сходинці жіночого чемпіонату України. Відновлення кампанії планувалося на 19 березня, однак зараз Україні зовсім не до футболу. 24 лютого на нашу територію увірвалися російські окупанти, і говорити про відновлення спортивних змагань вкрай важко.

Додамо, що Фомгет іде на четвертому місці турецького чемпіонату серед жінок.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)