Женская команда СК Днепр-1 поблагодарила всех защитников Украины: красивое видеообращение
Женский коллектив днепрян с сине-желтым флагом поддержал наших защитников и волонтеров во время войны с русским захватчиком-террористом.
"Мы, женская команда СК Днепр-1, выражаем благодарность нашим защитникам. Также хотим поблагодарить волонтеров, которые в это трудное время помогают всем людям.
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Мы сейчас объединились, как никогда. Мы свободны и несокрушимы. Наша нация сильна духом. Боритесь – поборете. Это символ несокрушимой борьбы. Мы обязательно победим. Слава Украине! Героям слава! Все будет Украина", – сказали представительницы днепрян.
Напомним, россияне под руководством диктатора Путина надеялись завоевать Украину за несколько дней, но мы успешно разрушаем их кровожадные планы. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями. За 16 дней Украина потеряла около 1300 защитников-героев.
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