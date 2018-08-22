Жилмар: Моя мрія – працювати в команді з Ліги чемпіонів

Колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва розповів про свою футбольну мрію.

"Що стосується футболу, мені дуже легко говорити, тому що це моє життя, це те, що я люблю. Звичайно, я люблю більше працювати на полі, але все одно це футбол, буде, про що поговорити – особливо на матчі Аякса з Динамо.

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Моє завдання – навіть мрія – працювати в команді з Ліги чемпіонів або Ліги Європи, але поки як у тренера у мене не вийшло. Я вірю, що це станеться згодом", – розповів Жилмар телеканалу Футбол.

Відзначимо, колишній наставник Львова Жилмар буде працювати експертом на телеканалі Футбол.

Нагадаємо, Жилмар готував ФК Львів до перших чотирьох турів чемпіонату України, після чого був звільнений через відсутність ліцензії, яка б дозволяла б тренувати клуби УПЛ.

До слова, сьогодні Динамо на виїзді зіграє з Аяксом, в рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

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