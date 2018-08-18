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Венглинський – про ситуацію Львова із Жилмаром: Наш чемпіонат досі в кам'яному віці

14:14 725 Читать на русском
Венглинський – про ситуацію Львова із Жилмаром: Наш чемпіонат досі в кам'яному віці
Олег Венглинський / фото із соцмереж

Колишній форвард Дніпра, Динамо та збірної України Олег Венглинський прокоментував ситуацію із відходом Жилмара з тренерського містка Львова

"Те, що сталося зі Львовом і Жилмаром, навіть цирком назвати складно. Важко уявити, щоб в європейському чемпіонаті в клубі вищої ліги могла статися така ситуація, щоб через чотири тури з'ясувалося, що тренер не може працювати в клубі.

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У Жилмара була симпатична команда. Підкуповувала простота і спокій цього тренера. Він не влаштовував істерик після поразок, не звинувачував нікого в невдачах. Бразилець симпатизував цим. Некрасиво, звичайно, з ним обійшлися, тим більше, що Львів непогано стартував у чемпіонаті і набирав очки.

Але через нехлюйство і халатність маємо ось таку абсурдну ситуацію. Виходить, наш чемпіонат досі в кам'яному віці", – цитує Венглинського Команда1.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

Новим головним тренером Львова призначили Юрія Бакалова.

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Теги
Львів Львів Олег Венглинський Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва
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