Бакалов про Жилмара у тренерському штабі ФК Львів: Як два головних тренери можуть сидіти в одному кріслі?

Новий наставник Львова Юрій Бакалов розповів, що не хотів би працювати з Жилмаром в ФК Львів.

"Чи хотів би, щоб Жилмар увійшов у мій тренерський штаб? Я не спілкувався з Жилмаром. А ви як собі це уявляєте? Як два головних тренери можуть сидіти в одному кріслі? У нього свій підхід до футболу – у мене свій.

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Чи входять в мій підхід 8 бразильців? Це не від мене залежить, я найманий працівник. Така політика клубу. Це можуть бути і бразильці, і інші національності. Це не головне", – цитує Бакалова tribuna.com.

Нагадаємо, Жилмар готував ФК Львів до перших чотирьох турів чемпіонату України, після чого був звільнений через відсутність ліцензії, яка б дозволяла б тренувати клуби УПЛ.

Раніше повідомлялось, що Жилмар може тренувати ФК Львів не зважаючи на призначення нового тренера.