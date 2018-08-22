Жилмар: Моя мечта – работать в команде из Лиги чемпионов

Бывший наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва рассказал о своей футбольной мечте.

"Что касается футбола, мне очень легко говорить, потому что это моя жизнь, это то, что я люблю. Конечно, я люблю больше работать на поле, но все равно это футбол, будет, о чем поговорить – особенно на матче Аякса с Динамо .

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Моя задача – даже мечта – работать в команде из Лиги чемпионов или Лиги Европы, но пока как у тренера у меня не получилось. Я верю, что это произойдет впоследствии", – рассказал Жилмар телеканалу Футбол.

Отметим, бывший наставник Львова Жилмар будет работать экспертом на телеканале Футбол.

Напомним, Жилмар готовил ФК Львов в первых четырех турах чемпионата Украины, после чего был уволен из-за отсутствия лицензии, которая позволяла бы тренировать клубы УПЛ.

К слову, сегодня Динамо на выезде сыграет с Аяксом, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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