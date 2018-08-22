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Жилмар стане експертом на ТК Футбол

21 серпня 23:21 305 Читать на русском
Жилмар стане експертом на ТК Футбол
Жилмар Тадеу да Сілва / ФК Львів

Екс-тренер ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва працюватиме експертом на телеканалі Футбол 2 на матчі Аякс – Динамо.

Жилмар недовго залишався без роботи. Вже завтра бразилець працюватиме на каналі Футбол 2 у якості експерта.

"Мені дуже легко говорити на тему футболу. Це моє життя, це я люблю. Я більше люблю працювати на полі, але це теж футбол. Готуюся до завтрашнього матчу Аякс – Динамо.

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Моє завдання або мрія – працювати в команді, яка грає в Лізі чемпіонів або Лізі Європи. Поки не вийшло. Але я вірю, що через час це буде. Зараз мені дуже приємно працювати на такому рівні", – сказав Жилмар в ефірі Футбол NEWS.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
20
год
:
4
хв
Динамо
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Теги
Ліга чемпіонів Футбол 1 Футбол 2 Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Аякс - Динамо
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