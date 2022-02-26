Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський підтримав свою футбольну батьківщину.

"Зупиніться. Жесть просто. Молюся за Україну", – написав Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, вказавши у геолокації місто Київ.

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Нагадаємо, Артем провів за збірну України 50 матчів, в яких забив 8 голів. Нещодавно форвард оголосив про завершення кар'єри, однак планує виступати за національну команду з міні-футболу.

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