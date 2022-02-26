"Жесть просто! Остановитесь!": Милевский призвал Россию прекратить нападение на Украину
09:25 - Читати українською
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский поддержал свою футбольную родину.
"Остановитесь. Жесть просто. Молюсь за Украину", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram, указав в геолокации город Киев.
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Напомним, Артём провел за сборную Украины 50 матчей, в которых забил 8 голов. Недавно форвард объявил о завершении карьеры, однако планирует выступать за национальную команду по мини-футболу.
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