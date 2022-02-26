"Остановитесь. Жесть просто. Молюсь за Украину", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram, указав в геолокации город Киев.

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Напомним, Артём провел за сборную Украины 50 матчей, в которых забил 8 голов. Недавно форвард объявил о завершении карьеры, однако планирует выступать за национальную команду по мини-футболу.

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