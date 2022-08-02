Каталонці готові перемкнутися на 25-річного Анхеліньо з РБ Лейпциг, повідомляє Sport.es.

Манчестер Сіті втрачає наступника Зінченка – Челсі готовий заплатити 50 млн фунтів

Барселона розраховувала підписати на проблемну позицію Маркоса Алонсо, однак Челсі не поспішає відпускати свого гравця. Домовитися щодо Анхеліньо може бути простіше. РБ Лейпциг на лівий фланг захисту вже підписав Давіда Раума, тому вислухає пропозиції щодо іспанця, якого Transfermarkt оцінює у 30 млн євро.

Нагадаємо, що свого часу Анхеліньо відіграв половину сезону 2019/20 за Ман Сіті, але безнадійно програв конкуренцію Олександру Зінченку. У складі РБ Лейпциг цифри латераля виглядають дуже переконливо – 98 матчів, 12 голів і 28 асистів.

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