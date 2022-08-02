Каталонцы готовы переключиться на 25-летнего Анхелиньо из РБ Лейпциг, сообщает Sport.es.

Манчестер Сити теряет преемника Зинченко – Челси готов заплатить 50 млн фунтов

Барселона рассчитывала подписать на проблемную позицию Маркоса Алонсо, однако Челси не торопится отпускать своего игрока. Договориться по Анхелиньо может быть проще. РБ Лейпциг на левом фланге защиты уже подписал Давида Раума, поэтому выслушает предложения по испанцу, которого Transfermarkt оценивает в 30 млн евро.

Напомним, что в свое время Анхелиньо отыграл половину сезона 2019/20 за Ман Сити, но безнадежно проиграл конкуренцию Александру Зинченко. В составе РБ Лейпциг цифры латераля выглядят очень внушительно – 98 матчей, 12 голов и 28 ассистов.

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