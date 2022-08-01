24-річний іспанець, якого все літо пов'язували з переходом у Сіті на позицію Олександра Зінченка, несподівано став близьким до трансферу в Челсі, інформує The Guardian.

Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї підписання ще однієї зірки Аякса через неймовірні запити

"Сині" контактували з Брайтоном і у спілкування заявили про готовність заплатити за Кукурелью бажані 50 мільйонів фунтів. Марк теж погодився на переїзд у Лондон. Все виглядає так, що команда Хосепа Гвардіоли залишиться з нічим, адже не готова платити понад 35 млн та припинила перемовини.

До слова, минулий сезон став для лівого оборонця першим в АПЛ. Торік його придбали у Хетафе за 18 мільйонів євро. Кукурелья провів за Брайтон 38 матчів, у яких відзначився голом та двома асистами.

"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю