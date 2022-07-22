– Що для тебе означає перехід в Арсенал?

– Перш за все, хочу сказати, що здійснилася мрія дитинства, тому що я був великим фанатом клубу, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом ігор Арсенала. Очевидно, я почав любити цей клуб, тому я дуже схвильований і не можу дочекатися, щоб грати.

– Ми бачили фотографії в соціальних мережах, на яких ти одягав футболку Арсеналу, коли був дитиною.

– Так, пам’ятаю, це було в Донецьку, коли я був в академії Шахтаря. Як я вже казав, це мрія, яка здійснилась.

Зінченко офіційно перейшов в Арсенал

– Які перші враження від зборів у Флориді?

– Дивовижна атмосфера, усі такі добрі, весь персонал тут чудовий. Чув багато хороших речей від людей з Манчестер Сіті про медичний персонал, хлопців, які працюють на кухні, гравців і, очевидно, Габріела Жезуса. Чув, що тут дивовижна атмосфера.

– Один із тих, кого ти знав з Манчестер Сіті – Артета. Наскільки він важливий у твоєму рішенні перейти?

– Я б сказав, що він зіграв найважливішу роль у моєму рішенні. Я знав Містера деякий час, працював з ним у Манчестер Сіті. З першого дня в Сіті я знав, що він буде дуже хорошим тренером. Те, як він бачить футбол... Я дивився останній сезон Арсенала, мені дуже сподобалося. Ви можете побачити стиль, малюнок гри, тому хотів би бачити це, коли гратиму за Арсенал.

– Якими були ваші стосунки в Манчестер Сіті? Наскільки він допоміг твоїй грі?

– Те, як ми працювали разом, мене дуже вразило. Пам’ятаю, скільки разів ми наполегливо працювали на тренуваннях, а потім одразу над індивідуальними моментами. Він мені багато дав. Сподіваюся, зможу взяти ще більше.

– Ти згадав Габріела. Наскільки ви були близькими на тренуваннях та матчах?

– О, чесно кажучи, ми близькі один з одним, я його дуже люблю. Він – мій великий друг. Хотів би сказати, що він також брав участь в обговоренні мого рішення і в усіх цих речах, тож він розповів мені багато хорошого про цей дивовижний клуб і про цю атмосферу, про хлопців, про всіх, хто тут є. Тому я справді вражений і дуже схвильований.

– Отже, ти розмовляв з ним телефоном останні кілька днів і тижнів?

– Я завжди з ним на зв’язку, навіть коли він був у Сіті або коли йшов, я завжди був із ним.

– Ми бачили, як ти граєш на лівому фланзі захисту у клубі й у півзахисті за збірну. Яка для тебе позиція найкраща?

– Всюди, де тренер бачить мене на полі. Це проста відповідь, але це – правда. Навіть якщо колись тренер скаже, що треба бути воротарем, то я ним буду.

– Що сказав Артета про твою роль у команді?

– Так, ми говорили про мою роль, але я б хотів зберегти це у таємниці. Далі подивимось.

– Ти виграв чотири чемпіонські титули АПЛ, був визнаний найкращим українським футболістом року. Що ти додаси Арсеналу?

– Я готовий до нового виклику. Хочу досягти великих результатів. Сподіваюсь, що ми зможемо виграти кілька титулів, будемо боротись за кожен. Команда росте дуже швидко. Гадаю, що прийшов час. Прийшов час зробити все можливе, щоб досягти чогось більшого.

"Продовжував стежити за ним після відходу з Ман Сіті", – Артета в захваті від трансферу Зінченка в Арсенал

– Ти будеш другим українцем після Олега Лужного в Арсеналі. Ти пишаєшся, що пішов його шляхом?

– Так, я пишаюсь цим, якщо чесно. Він – абсолютна українська легенда. На жаль, не знаю його особисто, у мене поки не було можливості познайомитись, але чув чимало хорошого про нього.

– Ти вже грав на Емірейтс і, можливо, хочеш одягти червону футболку?

– 100%. Ви знайшли фотографію з дитинства у футболці. Точно пам'ятаю той день, мені сподобалось, вона мені пасувала.

– Що відчув, коли одягнув футболку й зустрівся з рештою команди?

– Це неймовірно, чесно кажучи. Як я вже сказав, це мрія, що здійснилась. У дитинстві я не міг про це навіть подумати, а зараз настав такий час, тому я щасливий, – цитує Зінченка сайт Арсенала.

Нагадаємо, українець перебрався до "канонірів" після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

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