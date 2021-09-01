Жерсон Родрігес спробує свої сили у французькому Труа, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Динамо віддало нападника збірної Люксембургу в оренду на один рік. Нагадаємо, у 2019-му "біло-сині" придбали Жерсона за 2 млн євро. У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

Після 4-х стартових турів чемпіонату Франції Труа розташувався на дні таблиці з одним заліковим балом. Французький клуб влітку підписав ще одного форварда з УПЛ Миколу Кухаревича, але відправив його також на правах оренди у бельгійський Льовен.

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