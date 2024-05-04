"Я зараз дуже щасливий! Це мій перший матч за Шахтар у стартовому складі, і я дуже радий, що забив – причому не один, а одразу три голи. Забиті м'ячі? Перший гол був після стандарту, над яким Містер працював з нами на тренуваннях. В епізоді з другим голом я відчув, що буде відскок від воротаря. А третій гол стався після того, як м’яч влучив у стійку й також відскочив, а я пішов на добивання.

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Святкування гола з Кевіном? Ми з Кевіном друзі, добре розуміємо один одного, разом грали в збірній Бразилії, тому вирішили саме так відзначити мій перший забитий м’яч. Кому присвятив забиті голи? Перший гол я би присвятив своїй мамі, а другий і третій – донечці, яка зараз у Бразилії і за якою я дуже-дуже сумую, а також моїм братам – Матеусу й Максу.

Підтримка вболівальників? Так, звісно, я чув їх. Знав про вболівальників клубу ще до свого приїзду, але зараз побачив їх, і, можна сказати, здійснилася ще одна моя мрія. Розуміння з Судаковим? Грати разом з футболістами рівня Судакова, Бондаря, Криськіва – це чудово. Мені дуже допомагає те, що вони є гравцями високого рівня. Радію, що все добре виходить, дай Боже, щоб ми продовжували так надалі", – поділився Марлон Гомес у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зазначимо, що бразилець оформив хет-трик у ворота Чорноморця (1:4). Марлон Гомес відзначився першими голами в Україні.

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