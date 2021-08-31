Сьогодні, 31 серпня 2021 року, в топ-чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції закривається літнє трансферне вікно. "Футбол 24" розповідає про всі головні угоди та топові чутки.

31 серпня – останній шанс підсилитися перед сезоном, який уже стартував, для клубів чемпіонатів Іспанії, Англії, Німеччини, Італії та Франції. Українські клуби зможуть реєструвати новачків до 3 вересня, однак заявки на участь у єврокубках потрібно подати 2 вересня. Футбол 24 в режимі LIVE на цій сторінці висвітлюватиме головні події завершального дня трансферного вікна.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба

Цього літа більшість клубів не чекали останніх днів, аби закрити свої потреби на трансферному ринку. Переходи Ромелу Лукаку, Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Джека Гріліша та інших були оформлені заздалегідь та без особливих проблем. Однак, як це звично буває, не обійшлося без саг. Головна з них – Кіліан Мбаппе в Реал. Вчора ЗМІ повідомили, що мадридці нібито вийшли з переговорів. Але, якщо вірити Marca, офіційно вони навіть не стартували. Тому не можна бути впевненими, що Королівський клуб не здійснить відчайдушну спробу придбати француза.

Чекаємо, чи вдасться хоча б цього разу Владиславу Супрязі перейти в один із італійських клубів. Раніше повідомлялося про інтерес Дженоа, Сампдорії, Удінезе та Салернітани, але Динамо вперто не бажає відпускати молодого форварда на умовах представників кальчо.

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Реал таки купить зіркового француза цього літа. Щоправда, йдеться про Едуардо Камавінга. За інформацією Фабріціо Романо, Ренн погодився продати свого лідера за 31 млн євро + бонуси. Гравець уже пройшов медогляд. Водночас Кіліан Мбаппе все ще хоче у Мадрид. Іспанське видання AS стверджує, що форвард вкотре наголосив, що не підпише новий контракт, і попросив ПСЖ все ж розглянути пропозицію Королівського клубу.

Ювентус все ще не знайшов заміни Кріштіану Роналду. Туринцям поки не вдалося далеко просунутися в переговорах щодо Мауро Ікарді. Італійські ЗМІ пишуть, що це дуже розчаровує Массіміліано Аллегрі, який високо цінує талант аргентинця.

Челсі веде дуже складні переговори щодо центрбека Севільї Жюля Кунде. Сторонам ніяк не вдається домовитися про суму трансферу. Сьогодні лондонці здійснять ще одну спробу підписати француза.