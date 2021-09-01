Жерсон Родригес попробует свои силы во французском Труа, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Динамо отдало нападающего сборной Люксембурга в аренду на один год. Напомним, в 2019-м "бело-синие" приобрели Жерсона за 2 млн евро. В прошлом сезоне УПЛ Родригес провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.

После 4-х стартовых туров чемпионата Франции Труа расположился на дне таблицы с одним зачетным баллом. Французский клуб летом подписал еще одного форварда из УПЛ Николая Кухаревича, но отправил его также на правах аренды в бельгийский Левен.

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