Динамо заплатило солідну суму за Вітінью
21:22 - Читать на русском
Керівництво Динамо не скупилось на трансфер бразильського півзахисника Вітінью.
Атлетіко Паранаенсе отримав за Вітінью близько 6 млн євро від київського Динамо, повідомляє Globo.
Динамо оголосило про трансфер Вітінью
22-річний бразилець підписав з "біло-синіми" контракт до 2026-го. Бордо був близьким до придбання півзахисника, але за словами самого Вітінью, він одразу погодився перейти у київський клуб, коли дізнався про таку можливість.
Зауважимо, що Вітінью на клубному рівні виступав виключно за Атлетіко Паранаенсе, за який зіграв 60 матчів (15 голів та 7 асистів).
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