Атлетіко Паранаенсе отримав за Вітінью близько 6 млн євро від київського Динамо, повідомляє Globo.

Динамо оголосило про трансфер Вітінью

22-річний бразилець підписав з "біло-синіми" контракт до 2026-го. Бордо був близьким до придбання півзахисника, але за словами самого Вітінью, він одразу погодився перейти у київський клуб, коли дізнався про таку можливість.

Зауважимо, що Вітінью на клубному рівні виступав виключно за Атлетіко Паранаенсе, за який зіграв 60 матчів (15 голів та 7 асистів).

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