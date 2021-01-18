Одним з найяскравіших епізодів виділився форвард Жерсон Родрігес.

Динамо – Легія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Люксембуржець відіграв весь другий тайм. Легіонер Динамо корпусом захистив м'яч відразу від двох опонентів, накрутив ще двох і прокинув шкіряного повз Гвілію. Вийшло ефектно, але не надто ефективно.

Нагадаємо, свій наступний спаринг Динамо проведе 21 січня проти солігорського Шахтаря.

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