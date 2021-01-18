Жерсон Родрігес ефектно розібрався з кількома гравцями Легії – відео дій легіонера Динамо
23:01 - Читать на русском
Слабкий виступ Динамо у спарингу проти Легії (0:2) таки запам'ятався кількома позитивними моментами.
Одним з найяскравіших епізодів виділився форвард Жерсон Родрігес.
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Люксембуржець відіграв весь другий тайм. Легіонер Динамо корпусом захистив м'яч відразу від двох опонентів, накрутив ще двох і прокинув шкіряного повз Гвілію. Вийшло ефектно, але не надто ефективно.
Нагадаємо, свій наступний спаринг Динамо проведе 21 січня проти солігорського Шахтаря.
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