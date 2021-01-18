Товариський матч 18 січня 2021

Динамо – Легія – 0:2

Голи: Пекхарт, 29, 33 (пен.)

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Кендзьора (Караваєв. 46), Забарний, Шабанов (Сирота, 46), Миколенко (Сідклей, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Гармаш (Шепелєв, 46) – Циганков (Жерсон, 46), Буяльський (Дуелунд, 46), Вербіч (Де Пена, 46) – Бєсєдін (Супряга, 46)

Спаринг №5 в історії варшавського та київського клубів. Двобій стартував о 15:00. Кияни ще ніколи не перемагали польських "армійців": по 2 поразки та нічиї у попередніх товариських зустрічах. Цікаво, що Динамо та Легія завершили 2020 рік з 1-очковою перевагою на вершині таблиць своїх чемпіонатів. Наступну гру команда Луческу має провести 21 січня проти Шахтаря Григорчука, хоч за чутками вона й опинилася під загрозою зриву.

Динамо – Легія: онлайн-трансляція першого матчу команди Луческу в 2021 році

Перший вихід Артема Бєсєдіна на поле з грудня 2019 року. Форвард збірної України нарешті відбув дискваліфікацію. Втрати Шабанова біля свого штрафного, регулярні фоли Гармаша, перший удар поляків після подачі стандарту – так минули стартові 10 хвилин. Неспішний темп, важкі ноги динамівців, які відчували очевидні труднощі на другому поверсі та під активним високим пресингом. Перший влучний удар також за Легією. Мартіншу дозволили без перешкод пробити метрів з 20 – Бойко потягнув. Дебютна вилазка киян на 12 хвилині – ефект зусиль Циганкова і Гармаша, який почав атаку індивідуальним рейдом і віддав під заблокований удар Буяльському.

Дістається Бойку від Луческу за те, що вибив м'яч в аут. Чути крик на все поле. Сидорчук класно закинув на Миколенка – удар у падінні був не менш ефектним, але над воротами. Аналогічно завершився наступний небезпечний епізод. Бєсєдін відверто штовхав Левчука, утім судді дозволили продовжити гру. Вербіч підхопив снаряд, але перекинув голкіпера і ворота. Поруч набігав Циганков, "зажав" пас словенець. Черговий розкішний черпачок Сидорчука через половину поля прийняв Гармаш. Далі Вербіч закинув на Буяльського, пас у відповідь і гол на порожні ворота – офсайд скасовує все.

На 29 хвилині височенний Пекхарт спокійно виграв дуель на другому поверсі, навіть особливо не стрибаючи. Бойко не виручив, Шабанов і Циганков програли позицію. Асист з кутового від екс-гравця збірної Португалії Андре Мартінша. Шабанов обрізкою привіз момент на свої ворота. Миколенко не закрив лівий фланг, Кендзьора підштовхнув самотнього Пекхарта. Сам екс-форвард збірної Чехії і реалізував пенальті. В активі Пекхарта вже 11 голів у результативній серії з 6 матчів, з яких цілих 6 у двох спарингах 2021 року. Колишній хавбек молодіжної збірної України Гвілія класно вирізав на того ж чеха – Томаш міг оформлювати хет-трик з кількох метрів, але не влучив по м'ячу.

Другий гол Динамо скасовано через офсайд. Гармаш вже не вперше розігнав атаку. Вербіч пробив, Денис підправив у стійку, Циганков добив – у когось з українців зафіксували положення поза грою. Кендзьори немає на його фланзі, подача Капустки, розстріл від Гвілії, якого відпустив Миколенко. Відверто щастить Динамо, що рахунок не став розгромним. Повний провал в обороні та низька якість атак – 0:2 до перерви, жодного влучання киян у площину воріт поляків за 45 хвилин.

На 2 тайм Луческу випустив практично повністю оновлений склад. Лише Забарний зберіг своє місце. Краще не стало. Кепські спроби пресингу від динамівців завершувалися шаленими вільними зонами, якими не могли скористатися поляки. Тільки 1 момент за 15 хвилин після перерви. Це Де Пена гостро подав штрафний, а Супряга не зміг акцентована пробити. Непогано кілька разів страхував партнерів Сідклей – бразилець повернувся з оренди на лівий фланг оборони. Бущан вибив руками у центр поля. Де Пена перевів на Караваєва. Дуелунд знайшов Жерсона. Після заблокованого удару Родрігеса Де Пена пробивав метрів з 10 – ніхто не заважав, але уругваєць пробив а-ля Вербіч вище.

Ще одна спроба перевести зліва направо, знову непогано підтримав атаку Караваєв, але Жерсон ситуативно у ролі центрфорварда – не надто ефективно. Забарний блискучим дальнім пасом вивів Супрягу сам на сам з голкіпером. Владислав вирішив обігрувати Боруца, але зіграв дуже незграбно. Жахлива обрізка Дуелунда на своїй половині – добре, що в Легії геть розклеїлася комбінаційна гра. Можна зрозуміти сумне обличчя Луческу, який задумливо дивиться вниз. Варшавський клуб, який не пройшов навіть 2 кваліфай-раунд Ліги чемпіонів минулого літа, спокійно перемагає учасника плей-офф ЛЄ.

Дуелунд непогано зіграв у пресингу, Шепелєв і Жерсон розіграли двоходівку з пасом у центр. Данець та українець так і не зуміли з кількох спроб виконати щось схоже на удар. Шепелєв намагався випросити пенальті, нічого не вийшло. І знову Дуелунд вміло перехопив м'яч поблизу чужих воріт, а що далі робити, кияни не знають. Той момент, коли центрбек Забарний та опорник Сидорчук – найцікавіші у плані креативу. Самовіддано стелиться у підкаті Дуелунд. Гримаса болю, нова прикра травма на рівному місці? Ніби обійшлося, данець дограв зустріч до кінця. Безвольна гра проти далеко не найпотужнішого суперника, обмаль моментів і жахіття з прицілом ударів – Луческу емоційно почав з'ясовувати причину проблем відразу після фінального свистка. За давньою традицією прикриватися статусом товариського матчу під фізичними навантаженнями ніхто не буде?