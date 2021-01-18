Динамо в рамках тренувальної підготовки зустрічалось з польською Легією. Дивіться відео голів та найгостріших моментів матчу Динамо – Легія на Футбол 24.

Динамівці активно розпочали гру, але не змогли реалізувати свої нагоди, натомість номінальні гості свій перший же момент конвертували у гол. Суперник киян головою замкнув навіс з кутового.

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За кілька хвилин після першого гола арбітр призначив пенальті у ворота Бойка – поляки впевнено подвоїли перевагу. Один гол кияни все ж відквитали, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У підсумку впевнена перемога Легії у першому поєдинку Динамо під час зимових зборів.

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