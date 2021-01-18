Одним из самых ярких эпизодов выделился форвард Жерсон Родригес.

Динамо – Легия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Люксембуржец отыграл весь второй тайм. Легионер Динамо корпусом защитил мяч сразу от двух оппонентов, накрутил еще двух и пробросил кожаного мимо Гвилии. Получилось эффектно, но не слишком эффективно.

Напомним, свой следующий спарринг Динамо проведет 21 января против солигорского Шахтера.

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