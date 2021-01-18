Жерсон Родригес эффектно разобрался с несколькими игроками Легии – видео действий легионера Динамо
23:01 - Читати українською
Слабое выступление Динамо в спарринге против Легии (0:2) таки запомнилось несколькими положительными моментами.
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Одним из самых ярких эпизодов выделился форвард Жерсон Родригес.
Динамо – Легия – 0:2 – видео голов и обзор матча
Люксембуржец отыграл весь второй тайм. Легионер Динамо корпусом защитил мяч сразу от двух оппонентов, накрутил еще двух и пробросил кожаного мимо Гвилии. Получилось эффектно, но не слишком эффективно.
Напомним, свой следующий спарринг Динамо проведет 21 января против солигорского Шахтера.
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