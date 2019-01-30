Жардім запланував чистку в Монако після вильоту з Кубка французької ліги

Наставник Монако Леонарду Жардім розраховує на кадрові зміни в команді після поразки в матчі 1/2 фіналу Кубка французької ліги проти Генгама (2:2, серія пенальті – 4:5).

"Можливо, у Монако ще будуть трансфери. Я попросив керівництво клубу скоротити склад. Не можу допустити, щоб в команді було багато футболістів, які будуть незадоволені тим, що рідко виходять на поле. Також нам необхідно підсилити команду.

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Останнє слово за керівництвом. Це мої побажання. Ми всі хочемо, щоб Монако став грати краще. Команді потрібні футболісти для підвищення якісної конкуренції", – цитує Жардіма L`Equipe.

Нагадаємо, Жардім нещодавно повернувся в Монако після звільнення з посади головного тренера Тьєррі Анрі.

Після 22-х турів Ліги 1 монегаски знаходяться в зоні вильоту на 19-й сходинці.

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