Жардим запланировал чистку в Монако после вылета из Кубка французской лиги

Наставник Монако Леонарду Жардим рассчитывает на кадровые изменения в команде после поражения в матче 1/2 финала Кубка французской лиги против Генгама (2:2, серия пенальти – 4:5).

"Возможно, в Монако еще будут трансферы. Я попросил руководство клуба сократить состав. Не могу допустить, чтобы в команде было много футболистов, которые будут недовольны тем, что редко выходят на поле. Также нам необходимо усилить команду.

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Последнее слово за руководством. Это мои пожелания. Мы все хотим, чтобы Монако стал играть лучше. Команде нужны футболисты для повышения качественной конкуренции", – цитирует Жардима L`Equipe.

Напомним, Жардим недавно вернулся в Монако после увольнения с должности главного тренера Тьерри Анри.

После 22-х туров Лиги 1 монегаски находятся в зоне вылета на 19-й строчке.

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