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Анрі підписав Фабрегаса всупереч бажанню керівництва Монако та погрожував лідерам команди

20:07 318 Читать на русском
Анрі підписав Фабрегаса всупереч бажанню керівництва Монако та погрожував лідерам команди
Тьєррі Анрі / Фото ФК Монако

У ЗМІ потрапили нові факти щодо звільнення Тьєррі Анрі з посади головного тренера Монако.

Тьєррі Анрі запросив Сеска Фабрегаса до табору Монако всупереч думці босів клубу, які не були в захваті від такого трансферу, повідомляє GFFN.

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Також, за інформацією видання, екс-наставник монегасків погрожував лідерам команди: Радамелю Фалькао, Камілю Гліку, Жемерсону і Андреа Раджі, що замінить їх на молодих виконавців.

France Football заявило, що Фалькао особисто скаржився на Анрі дочці власника клубу.

Після 22-х турів французького чемпіонату Монако знаходиться у зоні вильоту на 19-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Монако Монако Радамель Фалькао Радамель Фалькао Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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