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Жардім назвав три причини, які змусили його повернутися в Монако

06:30 69 Читать на русском
Жардім назвав три причини, які змусили його повернутися в Монако
Леонарду Жардім / фото із соцмереж

Португальський фахівець Леонарду Жардім розповів про причини, що спонукали його повернутися на посаду головного тренера Монако.

"Я повернувся з трьох причин. По-перше, я не звик відмовляти людям, які мені допомогли. В мене повірили, запросивши в клуб кілька років тому. Зараз я повертаюся, щоб допомогти Монако.

Жардім офіційно повернувся в Монако

По-друге, моїй родині подобається жити в Монако, їм тут комфортно. По-третє, це суто спортивний виклик. Я думаю, що ми можемо впоратися зі ситуацією, що склалася в чемпіонаті Франції і піднятися.

Я вірю в свою команду і вірю в людей, які тут працюють. Нам необхідно залишити зону вильоту, а також добре провести півфінал Кубка ліги з Генгамом", – цитує Жардіма A Bola.

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Нагадаємо, Жардім очолював монегасків з 2014 по жовтень 2018 року, коли його змінив Анрі. Під керівництвом португальця клуб виграв чемпіонат Франції і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2016/17.

Теги
Монако Монако Франція Леонарду Жардім Леонарду Жардім
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