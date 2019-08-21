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"Жалкая копия vs Неповторимый оригинал": Александрия шикарно потроллила Бейла, вспомнив знаменитый гол звезды Реала

15:26 149 Читати українською
"Жалкая копия vs Неповторимый оригинал": Александрия шикарно потроллила Бейла, вспомнив знаменитый гол звезды Реала
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Александрия в клубном Twitter продемонстрировала отличный юмор. Досталось даже Гарету Бейлу, который невольно стал объектом шутки бронзового призера УПЛ.

88’ Богдан Леднев
 
Кирилл Ковалец 57’
Кирилл Ковалец 75’
57’ Кирилл Ковалец
75’ Кирилл Ковалец
88’ Богдан Леднев

В минувшие выходные Александрия на выезде победила Зарю и нанесла команде Виктора Скрипника первое поражение в чемпионате. Второй гол забил Кирилл Ковалец после быстрого сольного прохода.

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Этот мяч вдохновил Александрию на создание шикарного поста в Twitter. "Жалкая пародия vs Неповторимый оригинал. Гарет Бейл – 5 лет назад повторил на свою манеру гол Ковальца в ворота Зари. Кирилл Ковалец – в минувшее воскресенье дал мастер-класс звездному валлийцу".

Изюминкой поста стали видео обоих голов – сразу и не определишь, чье же взятие ворот лучше.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия футбольные курьёзы Видеоновости Заря - Александрия
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