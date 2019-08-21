"Жалкая копия vs Неповторимый оригинал": Александрия шикарно потроллила Бейла, вспомнив знаменитый гол звезды Реала

Александрия в клубном Twitter продемонстрировала отличный юмор. Досталось даже Гарету Бейлу, который невольно стал объектом шутки бронзового призера УПЛ.

В минувшие выходные Александрия на выезде победила Зарю и нанесла команде Виктора Скрипника первое поражение в чемпионате. Второй гол забил Кирилл Ковалец после быстрого сольного прохода.

Заря – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Этот мяч вдохновил Александрию на создание шикарного поста в Twitter. "Жалкая пародия vs Неповторимый оригинал. Гарет Бейл – 5 лет назад повторил на свою манеру гол Ковальца в ворота Зари. Кирилл Ковалец – в минувшее воскресенье дал мастер-класс звездному валлийцу".

Изюминкой поста стали видео обоих голов – сразу и не определишь, чье же взятие ворот лучше.

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