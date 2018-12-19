Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудно

"Футбол 24" – про особливий клуб Першої ліги. Миколаїв не вражає на полі, проте поза його межами – просто топ!

Ти – не клуб топового європейського чемпіонату. Не Барселона, не Ман Сіті, не ПСЖ. У тебе немає багатомільйонного бюджету і незліченної армії фанатів, які щоматчу ущерть заповнюють стадіон. Ти навіть в УПЛ не граєш. Ти – середняк української Першої ліги без реальних шансів підвищитися класом вже і негайно. Що ж робити? Скласти лапки і тихенько животіти у трясовині, не привертаючи зайвої уваги?

Практично усі наші клуби так і роблять. Усі, але не Миколаїв (9-те місце після першої частини сезону). Тут пометикували і зробили ставку на креативні ідеї і піар. Незабаром про офіційний Twitter миколаївської команди заговорили. Кілька неординарних твітів, які різко контрастували із тим, що ми звикли бачити у мікроблогах інших українських клубів – і процес набрав обертів.

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Ничего необычного. Просто чирлидерши МФК Николаев. 89-й год. pic.twitter.com/pBmNISBe2W — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 липня 2018 р.

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Мало кто знает, что у нашего тренера есть бразильские корни Отсюда и техника! Вот кого не хватало вчера сборной! pic.twitter.com/EZ0mKpoZIn — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 7 липня 2018 р.

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Мало кто знает, но в свободное время Витя Цыганков играет за МФК Николаев pic.twitter.com/txqxSENgR1 — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 16 грудня 2018 р.

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І так далі, і тому подібне. Упродовж літа-осені кількість читачів офіційної сторінки Миколаєва у Twitter зросла вдвічі і сьогодні становить 970 фоловерів. Для порівння, на новини Twitter-пабліку Ворскли підписані 912 користувачів, Маріуполя – 783, Зорі – 747. У жовтні першоліговий клуб взявся за втілення ще однієї ідеї.

"Передісторія така, – береться розповісти для "Футбол 24" Андрій Крупенко, директор із розвитку МФК Миколаїв. – Ірландський Богеміанс наніс на гостьовий комплект своєї форми зображення короля реггі Боба Марлі. Ця новина промайнула в інтернеті.

Наш SMM-менеджер – дуже креативна людина. Він вирішив, що це може стати хайповою темою і для Миколаєва. Запустили флешмоб і навіть не сподівалися, що отримаємо такий потужний відгук – буквально за ніч набрали необхідні 150 лайків. Спільно із "Фаворит спорт" вийшли на Павла Зіброва, який колись виступав із концертом на миколаївському стадіоні".

Корифей української естради пристав на пропозицію, розмістивши відповідний пост у своєму Instagram. Футболки із зображенням співака, а також цитатою із його легендарної пісні "Мертві бджоли не гудуть" були лише питанням часу і справою техніки. Напередодні Дня святого Миколая першолігова команда таки отримала оригінальний подарунок від Павла Миколайовича. Зібров навіть записав відеозвернення.

Бам! Ко дню св. Николая получили в подарок футболки с Зибровым На завтрашней тренировке вручим ребятам pic.twitter.com/9xefXSYsdo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 18 грудня 2018 р.

"Футбольний клуб Миколаїв хотів, щоб я прикрасив їхню форму. Під Новий рік всі бажання збуваються. Упевнений, що тепер на футбольні матчі Миколаєва чоловіки будуть приходити зі своїми подругами і жінками. Тільки перемог вам у новому році".

Приоделись в форму с Зибровым, полет нормальный Спасибо за подарки! pic.twitter.com/9eTNS132B0 — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 19 грудня 2018 р.

"До футболу Зібров ставиться позитивно, – стверджує Андрій Крупенко. – Адже це – здоровий спосіб життя. Я наразі не знайомий із співаком особисто, але знаю, що він дуже позитивно відреагував на пропозицію стати обличчям нашого клубу. Усі ми розуміємо, що зараз Павло Зібров, при всій повазі, не є першим номером на небосхилі української естради. Проте імпонує, що він сам це прекрасно розуміє, тож із гумором підходить до свого колоритного образу".

Презент від Зіброва наробив чимало галасу. Тепер кожен не відмовився б від такої футболки. І клуб готовий піти назустріч уболівальникам.

я даже не знаю, что сегодня можно назвать новостью дня. Увольнение моуриньо из МЮ или футболки с Зибровым от @mfcmykolaiv =) — Kostya Zemskov (@kosz3623) 18 грудня 2018 р.

"Зараз ми ведемо переговори з нашими партнерами і, зокрема, Павлом Зібровим щодо мерчу, – зізнався Андрій Крупенко. – Одна справа – випустити комплект для подарунка, інша – на комерційній основі. Тому потрібно домовлятися. Насправді, інтерес доволі великий. Вже чимало вболівальників телефонували із запитанням "а де можна купити футболку із Зібровим"? Якщо таки домовимося, це буде limited edition – обмежений тираж. Зробимо 100 футболок, не більше. Кожну із них пронумеруємо, щоб вони дійсно були ексклюзивними".

Миколаїв – далеко не найіменитіший клуб України. Але завдяки позитивним ідеям та креативному виконанню він не зникає з інформаційного простору. Це ідеальний мотиваційний зразок, як не дозволити собі засохнути навіть тоді, коли, здавалося б, немає особливих підстав для оптимізму.

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