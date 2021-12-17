Віторія Сальвадор офіційно оголосила про перехід Жадсона у своєму твіттері. Додамо, що лише 25 вересня бразилець став гравцем Аваї.

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Екс-зірка Шахтаря приєднався до нового колективу на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 1 рік. Зазначимо, що Віторія Сальвадор за підсумками сезону вилетіла до Серії C.

Нагадаємо, що Жадсон більшу частину кар'єри провів у складі "гірників", виступаючи в Україні з 2005 по 2012 роки. Саме бразилець став автором переможного голу в фіналі Кубка УЄФА 2009 у ворота Вердера, дозволивши Шахтарю виграти єдиний єврокубок у своїй історії.

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