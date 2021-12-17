Жадсон сменил клуб в Бразилии во второй раз за три месяца
Экс-хавбек Шахтера Жадсон получил новую команду в конце 2021 года.
Витория Сальвадор официально объявила о переходе Жадсона в своем твиттере. Добавим, что 25 сентября бразилец стал игроком Аваи.
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Экс-звезда Шахтера присоединился к новому коллективу на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 1 год. Отметим, что Витория Сальвадор по итогам сезона вылетела в Серию C.
Напомним, что Жадсон большую часть карьеры провел в составе "горняков", выступая в Украине с 2005 по 2012 годы. Именно бразилец стал автором победного гола в финале Кубка УЕФА 2009 в ворота Вердера, позволив Шахтеру выиграть единственный еврокубок в своей истории.
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